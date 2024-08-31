Кличко запевнив, що роботи тривають в цілодобовому режимі, щоб найближчими тижнями відновити рух поїздів.

У ніч з 30 на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями метро "Либідська" - "Деміївська" пройшов перший пробний поїзд. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У його складі також - спеціальний вагон, який перевіряє нове колійне полотно, зокрема щодо дотримання належної ширини колії, відступів та можливої просадки. Перевіряє та тестує пробний поїзд і безпекові системи руху на різних швидкостях", - написав він.

За його словами, для запуску першого пробного поїзда здійснили комплекс підготовчих робіт зі сполученням конструкцій діючого тунелю з новою частиною тунелю, та ділянок, які посилили.

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"Зокрема, проклали всі необхідні кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку. Здійснили монтаж та підключення контактної рейки, через яку йде живлення для руху поїздів. Монтаж та налаштування систем безпеки руху поїздів. Надалі в нічний час ретельно перевірятимуть інженерні та безпекові системи перед повноцінним відновленням руху поїздів з пасажирами", - додав мер.

Кличко запевнив, що роботи тривають в цілодобовому режимі, щоб найближчими тижнями відновити рух поїздів.

Ремонт на синій гілці метро

Відновлювальні роботи на перегоні між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" - на завершальному етапі. Роботи тривають, аби найближчими тижнями відновити рух поїздів. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, фахівці збудували нову ділянку тунелю довжиною 27 метрів. Також посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною понад 50 метрів).

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