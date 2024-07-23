Зокрема, посадовцям київського метрополітену повідомлено підозри у службовій недбалості.

Правоохоронні органи зібрали докази протиправних дій посадовців столичної підземки, що призвели до розгерметизації та тріщин у стінах тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська"

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. "У грудні 2023 року на деяких ділянках синьої гілки столичної підземки сталось аварійне підтоплення та просідання ґрунту над тунелем. Це спричинило як тимчасове обмеження руху потягів через низку станцій метро, так і повне закриття окремих його ділянок. Серед підозрюваних — виконуючий обовʼязки начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" та начальник служби колії, тунельних споруд і будівель. Загальна сума завданих збитків внаслідок аварії — майже 165 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом кількох років фігуранти, які безпосередньо відповідають за проведення обстежень технічного стану споруд метрополітену, приховували факти критичного стану ділянки метрополітену.

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За результатами проведених експертиз встановлено, що корозії арматури та поступове руйнування окремих елементів тунельної споруди призвели до утворення тріщин в каркасі основної конструкції. У результаті до щілин потрапляли ґрунтові води, постійна дія яких спричинила порушення цілісності гідроізоляції тунелю — як наслідок, колії київського метрополітену почало затоплювати.

Як результат, на початку грудня 2023 року на окремих ділянках Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену, а саме в тунелі між станціями "Деміївська" - "Либідська", сталось аварійне підтоплення та просідання ґрунту над тунелем. Щоб уникнути більшої катастрофи пошкоджені станції метро довелося закрити.

"23 липня на підставі отриманих у ході досудового розслідування доказів виконуючому обов’язки начальника та начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель комунального підприємства повідомлено про підозру. Їм інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу). Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого", - заявили в поліції.

Аварія на київському метрополітені

Через потребу термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" з 9 грудня рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро відбувається між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Рух поїздів на відрізку між "Либідською" та "Деміївською" довелося повністю зупинити до завершення робіт.

Таке рішення прийняте Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Як інформує КП "Київський метрополітен", станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Раніше в КМДА заявили, що відновлювальні роботи перегінного тунелю "Деміївська" – "Либідська" столичного метрополітену тривають. Відновити рух поїздів "синьою" лінією метро планують до кінця літа 2024 року.

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