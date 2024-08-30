Мер Києва підкреслив, що всередині тунелю завершені всі будівельно-монтажні роботи.

Відновлювальні роботи на перегоні між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" - на завершальному етапі. Роботи тривають, аби найближчими тижнями відновити рух поїздів. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, фахівці збудували нову ділянку тунелю довжиною 27 метрів. Також посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною понад 50 метрів).

Кличко підкреслив, що всередині тунелю завершені всі будівельно-монтажні роботи.

Відео дня

"Наступний етап - запуск пробного поїзда, вже найближчими ночами. Перед цим перевірили габарити тунелю на перегоні між станціями спеціальною габаритною рамою. І вони відповідають встановленим нормам. У складі першого пробного поїзда буде спеціальний вагон, який перевірятиме нове колійне полотно. Також поїзд розпочне перевірку та тестування безпекових систем руху на різних швидкостях", - поінформував мер.

Надалі, як пояснив Кличко, в нічний час фахівці ретельно перевірять усі інженерні та безпекові системи перед повноцінним відновленням руху поїздів з пасажирами.

"Роботи тривають в цілодобовому режимі, аби найближчими тижнями відновити рух поїздів", - зауважив міський голова столиці.

Ремонт київського метро - що відомо

Як повідомляв УНІАН, через потребу термінового ремонту на перегінному тунелі рух між станціями "Деміївська" та "Либідська" з 9 грудня 2023 було призупинено.

У січні депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак заявив, що відновлення експлуатації тунелю метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" планується на початок червня. Проте наприкінці квітня в Київській міській державній адміністрації заявили, що відновити рух поїздів "синьою" лінією метро планують до кінця літа 2024 року.

В КМДА також нагадали, що за попередніми висновками експертів, деформація тунелю сталась через неякісні проєктні рішення та будівельно-монтажні роботи.

Вас також можуть зацікавити новини: