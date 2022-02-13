Рішення пов'язане з вимогами власників повітряних суден.

Українська авіакомпанія SkyUp припиняє продаж авіаквитків на 14-16 лютого - на вимогу лізингодавців.

Про це йдеться в заяві компанія.

Як зазначили в SkyUp, 12 лютого 2022 року найбільші світові страхові компанії повідомили українським авіаперевізникам про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.

"Таке рішення пов'язане з підвищеними ризиками початку бойових дій. Відповідно власники повітряних суден - лізингодавці - вимагають якнайшвидшого повернення літаків на територію ЄС", - пояснили в SkyUp.

Авіаперевізник також зазначає, що зараз ситуація обговорюється на державному рівні, запланувала зустріч в Мінінфраструктури.

На найближчі три дні SkyUp припиняє продаж квитків.

"Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси в штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року і очікуємо вирішення ситуації", - зазначив генеральний директор SkyUp Дмитро Сероухов.

Також в компанії зауважили, що раніше сьогодні рейс SkyUp PQ0902 Фуншал-Київ був змушений здійснити посадку за межами України також у зв'язку з вимогами лізингодавця.

"Зараз аналогічні вимоги про повернення літаків надходять від інших лізингодавців", - наголосили в компанії.

Можливе закриття неба над Україною: що відомо

Раніше сьогодні нардеп Олексій Гончаренко заявив, що міністр інфраструктури Олександр Кубраков проводить нараду щодо можливого призупинення повітряного сполучення в Україні. Також, за словами Гончаренка, ймовірно, з завтрашнього дня з 16:00 по Києву повітряний рух в Україні може бути призупинено.

Як повідомляв УНІАН, нідерландська компанія KLM скасувала всі рейси в Україну як запобіжний захід через загрозу війни у країні. "Це рішення виникло після скоригованих рекомендацій щодо поїздок з кодом червоного кольору і великим аналізом безпеки. Поки неясно, коли KLM знову полетить до Києва", - зазначали в авіакомпанії.

Крім того, через вимоги власника повітряного судна в Україну вже не пустили рейс SkyUp Фуншал (Мадейра, Португалія) - Бориспіль (Україна). Близько 180 пасажирів висадили в Молдові.

Джерела ЗМІ повідомили, що на початку наступного тижня низка великих міжнародних страховиків може відмовитися покривати страхові випадки авіакомпаній при польотах у повітряному просторі України. Такий розвиток подій означатиме фактичну зупинку рейсів іноземних авіакомпаній до країни, а також загрожуватиме блокуванням й українським перевізникам.

Вас також можуть зацікавити новини: