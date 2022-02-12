Рейс до Києва, запланований на вечір сьогодні, 12 лютого, виконуватися не буде.

Нідерландська компанія KLM скасувала всі рейси в Україну в якості запобіжного заходу через загрозу війни в країні.

Про це повідомив повідомляє видання De Telegraaf з посиланням на представника компанії. За інформацією видання, вже наступний рейс до Києва, запланований на вечір сьогодні, 12 лютого, виконуватися не буде.

"Це рішення послідувало за скоригованими рекомендаціями щодо поїздок з кодом червоного кольору і великим аналізом безпеки. Поки неясно, коли KLM знову полетить до Києва", - сказали в KLM.

Довідка УНІАН. KLM - нідерландська авіакомпанія, заснована в 1919 році. Колишня національна компанія Нідерландів, з 2004 року є дочірньою компанією Air France-KLM.

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