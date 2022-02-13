Роботу міжнародних та українських авіакомпаній в повітряному просторі країни може бути заблоковано, а літаки в лізингу - вивезено за кордон.

На початку наступного тижня низка великих міжнародних страховиків може відмовитися покривати страхові випадки авіакомпаній при польотах у повітряному просторі України. Такий розвиток подій означатиме фактичну зупинку рейсів іноземних авіакомпаній до країни, а також загрожуватиме блокуванням й українським перевізникам.

Про це з посиланням на кілька джерел пише "Страна".

За даними одного зі співрозмовників, пов'язаного з Європейським авіаринком, відповідний "перший дзвіночок" пролунав ще напередодні нового року, коли лізингодавець - європейська компанія - зажадав виведення за межі України двох літаків українського авіаперевізника.

"Тоді ще не до кінця було зрозуміло, з чим це пов'язано. Пішли чутки, що, мовляв, мова йде про проблеми конкретного перевізника, в нього туго з грошима і не факт, що може заплатити, тому страховики порадили власнику бортів вивезти їх до Європи. Однак із січня такі прецеденти повторилися вже з іншими авіакомпаніями. Міжнародні страховики дедалі наполегливіше почали вимагати, щоб літаки іноземних перевізників, які в них обслуговувалися, не залишалися на стоянку в Києві. Рішення про непокриття ризиків щодо польотів над Україною зріло вже давно. А поява конкретної дати "нападу Путіна" його лише прискорила", - розповіло джерело.

Такий розвиток подій може означати фактичну зупинку польотів іноземних авіакомпаній в Україну - і не лише іноземних, вважає співрозмовник.

"Страховки по літаках складні та дорогі, як правило, їх забезпечує не одна компанія, а кілька. Наприклад, в українського авіаперевізника може бути страховка від української страхової компанії, але обов'язково з перестраховкою в Лондоні. Якщо там дадуть команду згортатися, гарантій не буде й по українських перевізниках, а також сильно ризикує Wizz Air, у якого в Україні стоїть п'ять бортів. Це означає, що роботу українських авіакомпаній буде заблоковано. Більш того, літаки, які перебувають у лізингу (а це більшість авіапарку) може бути вивезено за межі України найближчим часом", - повідомило джерело.

Як пояснив керівник консалтингового агентства Friendly Avia Support Олександр Ланецький, більшість бортів і в українських, і в іноземних авіакомпаній не є їх власністю, а беруться в оперативний лізинг. Лізингодавець своєю чергою вимагає оформлення страховки на суму вартості літака плюс 10% (від 10 до 100 млн доларів) для покриття можливих ризиків. Крім цього, згідно з міжнародним законодавством, авіакомпанія зобов'язана страхувати цивільну відповідальність: для європейського ринку така страховка обходиться у 550 млн доларів на рік.

"Без останньої просто не можна підіймати літаки в небо. Якщо вона не забезпечується, авіакомпанія не має права літати", - зазначив Ланецький.

Таким чином, відсутність страхових гарантій може означати повну зупинку авіаперевезень в Україні.

За даними джерела зі страхового ринку, найбільші британські страхові компанії, в яких перестраховуються інші страховики, 12 лютого вже розіслали всім власникам літаків, які віддають їх у лізинг авіакомпаніям, офіційний лист, що через 48 годин перестає діяти страхове покриття в Україні та над Україною для будь-якого повітряного судна. Співрозмовник вважає, що британські страховики фактично запроваджують "повітряну блокаду".

"Жоден літак не вилетить з України і не влетить в Україну приблизно з середини дня понеділка", - стверджує джерело.

Крім того, власники приватних літаків повідомили про отримання сповіщень, що упродовж 48 годин страхові гарантії буде відкликано, а їх літаки мають покинути Україну за цей час і перейти в європейську зону.

Своєю чергою голова Асоціації страхового бізнесу В'ячеслав Черняховський спочатку говорив, що нічого не знає про плани міжнародних страхових компаній щодо України, проте згодом додав, що вони справді можуть зняти гарантії.

"Після заяви KLM про припинення роботи в Україні і масового відкликання працівників посольств страховий ринок занервував. Іноземці перестраховики можуть залишити рішення по гарантіях на страховиків, однак ті навряд чи стануть брати на себе таку відповідальність. Та й авіакомпанії навряд чи ризикуватимуть пасажирами та літаками. Тому ми побачимо у прямому сенсі порожнє небо - не будуть літати ані іноземні, ані українські перевізники", - вважає Черняховський.

Як повідомляв УНІАН, раніше нідерландська компанія KLM скасувала всі рейси в Україну як запобіжний захід через загрозу війни у країні. "Це рішення виникло після скоригованих рекомендацій щодо поїздок з кодом червоного кольору і великим аналізом безпеки. Поки неясно, коли KLM знову полетить до Києва", - зазначали в авіакомпанії.

Крім того, через вимоги власника повітряного судна в Україну вже не пустили рейс SkyUp Фуншал (Мадейра, Португалія) - Бориспіль (Україна). Близько 180 пасажирів висадили в Молдові.

Вас також можуть зацікавити новини: