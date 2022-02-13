Близько 200 громадян України опинилися в Молдові, їх забезпечили їжею.

Близько 180 українців-пасажирів рейсу Фуншал (Мадейра, Португалія) – Бориспіль (Україна), не змогли долетіти до українського аеропорту, їх висадили у Молдові.

Про це йдеться у коментарі SkyUp щодо посадки рейса PQ0902 в Кишиневі.

Як зазначається, через вимоги власника повітряного судна літак авіакомпанії SkyUp був вимушений здійснити посадку в Кишиневі (Республіка Молдова).

SkyUp запевняє, що разом із Посольством України в Молдові забезпечить повернення пасажирів в Україну.

"12 лютого 2022 року лізингодавець – резидент Ірландії — повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва. Авіакомпанія SkyUp зуміла домовитись про посадку в найближчому до території України аеропорту – в Кишиневі – та організувати трансфер для 175 пасажирів до Києва", – інформує SkyUp.

Всіх пасажирів було забезпечено харчуванням, додали у компанії.

"Сподіваємось на розуміння виключності ситуації з боку пасажирів та докладаємо всіх зусиль, щоб доставити всіх в Україну", – йдеться у коментарі.

У соцмережах з’явилось відео одного з пасажирів літака зазначеного рейсу з коментарем, що літак приземлився в Кишиневі й близько 200 пасажирів, які летіли до Києва п'ять годин, вже перебувають в аеропорту.

Пасажирів літака рейсу доправлять до Києва наземним транспортом. Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Посольство України в Молодові надає консульську допомогу пасажирам літака української авіакомпанії SkyUp, який здійснював рейс за маршрутом Мадейра – Київ, але був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Кишенева", – зазначив Ніколенко.

"Українські консули нині перебувають в аеропорту разом з громадянами, взаємодіють з авіатранспортними органами Молдови та підтримують зв'язок із представниками авіакомпанії. Для пасажирів організовано харчування", – додав він.

Водночас, як зазначив речник, зараз готується доправлення українців до Києва наземним транспортом. Зокрема, для цього до Кишинева вже прибути чотири автобуси. Впродовж години вони вирушать до України.

Ніколенко підкреслив, що МЗС та посольство України в Молдові тримають ситуацію на особливому контролі.

Він додав, що МЗС готове надати максимальне сприяння компанії SkyUp, а також іншим українським авіаперевізникам, у розв'язанні проблемних питань, пов’язаних зі здійсненням їхніх авіарейсів.

Раніше стало відомо, що нідерландська компанія KLM скасувала всі рейси в Україну. Такий крок компанії – запобіжний захід через загрозу війни в Україні.

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