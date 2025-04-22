Китайський AG600 Jiaolong є значно більшим за російський літаючий човен Бе-200.

Літак-амфібію AVIC AG600 сертифікували в Китаї, що відкрило шлях до його використання у цивільній та військовій сферах. Про це повідомляє FlightGlobal.

AG600 вважають найбільшим гідролітаком у світі. Він має довжину 36.9 м та розмах 38,8 м. Літак може набирати на борт 12 тонн води за 20 секунд. Максимальна швидкість AG600 становить 560 км/год.

Китайці вважають, що AG600 допоможе більш ефективно справлятися з лісовими пожежами і проводити рятувальні операції. У свою чергу, китайська армія хоче задіяти його для морського патрулювання.

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І хоча Китай вважають "союзником"‎ РФ, самі росіяни не в захваті від нової китайської розробки.

"У унікального російського літака Бе-200 з'явився реальний конкурент", – з сумом визнають російські ЗМІ.

Справа в тому, що AG600 перевершує Бе-200 як за максимальною злітною масою (53 500 кг проти 43 000 кг), так і за дальністю польоту.

Відомо, що маса корисного навантаження Бе-200 становить 5000 кг вантажу, а також 12 кубічних метрів води в баках (вісім секцій водяних баків, з можливістю одночасного або послідовного скидання).

Нові китайські розробки – авіація

Зазначимо, що Китай випереджає РФ і в суто військовій авіації. Наприклад, Пекін почав випробування одразу двох нових літаків, які вважають "винищувачами шостого покоління" (Росія поки що не має жодного).

Нещодавно оприлюднили знімок, який дозволив роздивитись одну з китайських новинок – винищувач з умовним позначенням J-XDS, або J-50.

А ще раніше в Мережу виклали знімок, який дає загальне уявлення про літак J-36, розроблений Chengdu Aircraft Industry Group.

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