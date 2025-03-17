За словами фахівців, J-36 здійснив перший політ у грудні минулого року.

Китай провів другий випробувальний політ свого "винищувача нового покоління". Про це повідомляє Bulgarian Military.

Спочатку в Мережу виклали знімки доволі поганої якості, однак потім з’явилися і більш якісні, які дозволяють розгледіти головні особливості літака.

Як пишуть західні фахівці, перший випробувальний політ J-36 відбувся в грудні 2024 року над Ченду. Саме там розташована штаб-квартира Chengdu Aircraft Industry Group, яку вважають розробником літака.

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За словами спеціалістів, новий політ став для J-36 другим в його житті. Ця подія знаменує собою ще один крок у спробах КНР утвердитися в якості лідера у галузі аерокосмічних технологій.

Подробиці щодо J-36 залишаються значною мірою спекулятивними, оскільки Китай не оприлюднив офіційних даних про нього.

Наявні зображення дозволяють припустити, що мова йде про винищувач шостого покоління. Також аналітики припускають, що це новий тактичний бомбардувальник, який раніше отримав умовне позначення JH-XX.

Нові китайські розробки - авіація

J-36 не варто плутати з іншою китайською новинкою - літак J-XDS (або J-50), який спеціалісти також розглядають у якості прототипу винищувача шостого покоління.

J-XDS дещо менший за розмірами, ніж J-36. Також на відміну від останнього він має лише два двигуна (а не три).

Варто сказати, що КНР давно почала масове виробництво винищувача п’ятого покоління J-20. А нещодавно літак побачили в "режимі звіра" - з великим арсеналом ракет, розташованих на зовнішніх вузлах.

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