Можна припустити, що літак отримав двигуни зі змінним вектором тяги.

З’явилися нові знімки китайського винищувача шостого покоління J-XDS (також відомий як J-50), розробленого Shenyang Aircraft Corporation. Про це повідомляє Clash Report.

Особливий інтерес для любителів авіації представляє один з них, на якому можна вперше детально роздивитися перспективний бойовий літак.

На знімку добре видно конструкцію шасі, повітрозабірники та сопла двигунів нового літака. Передбачається, що винищувач отримає двигуни зі змінним вектором тяги.

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Нагадаємо також, що під час нещодавнього випробувального польоту J-XDS вдалося зробити знімок, який відповів на питання про те, чи буде літак пілотованим.

На знімку можна побачити те, що швидше за все є ліхтарем кабіни. Варто також сказати, що інша китайська авіаційна новинка – винищувач (або тактичний бомбардувальник) J-36 – теж є пілотованою.

Вочевидь, в обох випадках Пекін робить ставку на малопомітність, а отже, озброєння J-XDS і J-36 буде знаходитися у внутрішніх відсіках. Можливо, що J-36 отримає бойовий лазер – принаймні, такий висновок можна зробити на основі нового анімаційного ролика.

Перспективні винищувачі – що відомо

Винищувачі шостого покоління розробляє не тільки Китай, але й Сполучені Штати і Європа. Причому в Європі зараз реалізують дві конкуруючих програми – FCAS (Future Combat Air System) та GCAP (Global Combat Air Programme).

Нагадаємо, нещодавно компанія Airbus продемонструвала, якою може буде кабіна перспективного винищувача нового покоління. Передбачається, що вона буде відрізнятись мінімалізмом. Також відомо, що в управлінні хочуть застосовувати голосові команди.

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