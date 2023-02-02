З боку Польщі заплановано проведення акцій протесту.

Українців, які перетинають польський кордон попереджають про можливі складнощі у трьох пунктах пропуску.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, 2 та 3 лютого 2023 року на під'їзних дорогах до пунктів пропуску "Корчова - Краковець", "Медика - Шегині" та 2 лютого 2023 року на під'їзній дорозі до пункту пропуску "Хребене - Рава-Руська" з боку Польщі заплановано проведення акцій протесту.

Як йдеться в повідомленні, це може вплинути на рух транспортних засобів, що перетинають державний кордон.

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При цьому про конкретний час проведення акцій та вимоги протестувальників у ДПСУ не повідомляють. Водночас польські ЗМІ повідомляють про заплановані на 2 лютого протести фермерів проти неконтрольованого надходження українського зерна до Польщі.

Як уточнює "УП" з посиланням на власне джерело, жителям прилеглих до кордону з Україною населених пунктів Польщі не подобається надмірний рух транспорту, тому вони мають намір блокувати рух на в'їзд в країну, щоб таким чином привернути увагу до цього питання.

Ситуація в пунктах пропуску:

25 листопада стало відомо про те, що в ряді пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, а також на ділянці з Молдовою ускладнена робота.

28 листопада пункти пропуску на кордоні з Молдовою не працювали через відключення електрики.

29 грудня 2022 року в пунктах пропуску на українсько-польському кордоні через російські ракетні удари були перебої з електропостачанням. Збиралися черги з авто і автобусів

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