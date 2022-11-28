Роботу пунктів пропуску припинено через відсутність електроенергії на українській стороні.

У зв'язку з атакою Росії на енергосистему України прикордонна поліція Молдови повідомила про призупинення роботи шести пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Як повідомляє Newsmaker, призупинено роботу пунктів пропуску: Вулканешти – Виноградівка, Мирне – Табаки, Басарабка-Серпневе, Чадир – Лунга – Нові Траяни, Окниця – Сокиряни та Сейц-Лісне.

Роботу пунктів пропуску призупинено через відсутність електроенергії на українській стороні та технічні збої в базі даних митного органу України.

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Удар по енергосистемі України та робота пунктів пропуску:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада в Україні розпочався енергетичний блекаут. У зв'язку з масовими відключеннями світла зняти готівкові кошти в банкоматах було неможливо. Також неможливо було розплатитися за покупки банківською картою, термінали в магазинах не працювали. Біля банкоматів шикувалися кілометрові черги.

25 листопада стало відомо про те, що в ряді пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, а також на ділянці з Молдовою ускладнена робота.

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