Може застосовуватися тимчасове призупинення оформлення осіб і транспорту.

У низці пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, а також на ділянці з Молдовою ускладнена робота.

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, станом на ранок, 25 листопада, ускладнена робота пунктів пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею, "Косино" – на кордоні з Угорщиною та "Табаки" – на ділянці з Молдовою, де може застосовуватися тимчасове призупинення оформлення осіб і транспорту.

"В пункті пропуску "Вилок", що на кордоні з Угорщиною, та в пунктах пропуску "Малоярославець", "Нові Трояни" та "Виноградівка", що на кордоні з Молдовою, – здійснюється пропуск лише пішоходів", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що в пункті пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією здійснюється оформлення легковиків, мікроавтобусів та пішоходів.

Перевезення під час війни:

Наприкінці червня 2022 року Україна та Європейський Союз підписали угоду про вантажні перевезення автотранспортом. Нею передбачено скасування необхідності отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень до держав ЄС, що дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску на кордонах.

Також угодою передбачені заходи щодо спрощення визнання водійських документів. Тепер Україна і ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне водійське посвідчення.

Термін дії угоди – 1 рік з можливістю пролонгації. Тимчасово документ набув чинності з 29 червня. На постійній основі угода запрацює після завершення всіх ратифікаційних процедур.

10 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував будівництво та реконструкцію семи пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні.

Також в цей день на українсько-румунському кордоні запрацював новий автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ".

Крім того, 10 листопада Європарламент схвалив угоду ЄС з Україною щодо спрощення транскордонного перевезення вантажів. Тепер документ має схвалити Рада ЄС.

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