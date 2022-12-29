У зв'язку з ракетним обстрілом можлива нестабільна робота електронних систем контрольних служб.

У зв'язку з черговою російською ракетною атакою, якої Україна зазнала 29 грудня, в пунктах пропуску на українсько-польському кордоні можливі перебої з електропостачанням.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, також у зв'язку з ракетним обстрілом можлива нестабільна робота електронних систем контрольних служб.

"Станом на 10.00 29 грудня пункти пропуску працюють у штатному режимі. У зв'язку з ранковими ракетними ударами ворога можливі перебої C електропостачанням, які будуть позначатися на роботі пунктів пропуску. Також можлива і нестабільна робота електронних систем контрольних служб через відключення електроенергії", — йдеться в повідомленні відомства.

Відео дня

У Держприкордонслужбі зазначають, що в черзі на виїзд до Польщі у всіх пунктах пропуску очікують від 20 до 80 автомобілів, а в'їзд в Україну - 90 у Шегинях та 30 легковиків в Угринові.

Пасажирські автобуси очікують виїзду в сусідню країну майже у всіх пунктах пропуску, черги сягають від двох до 10-ти автобусів. На в'їзд в Україну в пунктах пропуску Краковець - три автобуси, і в Шегинях - 10 автобусів.

Удар по енергосистемі України та робота пунктів пропуску:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада в Україні розпочався енергетичний блекаут. У зв'язку з масовими відключеннями світла зняти готівкові кошти в банкоматах було неможливо. Також неможливо було розплатитися за покупки банківською картою, термінали в магазинах не працювали. Біля банкоматів шикувалися кілометрові черги.

25 листопада стало відомо про те, що в ряді пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, а також на ділянці з Молдовою ускладнена робота.

28 листопада пункти пропуску на кордоні з Молдовою не працюють через відключення електрики.

29 грудня Росія знову вдарила ракетами по енергоструктурі України.

Вас також можуть зацікавити новини: