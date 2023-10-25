Пасажири нового потягу проводять в дорозі від початкової до кінцевої станції майже 14 годин.

За 10 днів після запуску курсування нового пересадочного залізничного рейсу Коломия — Львів — Варшава ним скористались понад 2800 пасажирів до Польщі та зворотно.

"На ділянці Рава-Руська - Варшава поїзд з перших днів тримає високу планку популярності та заповнюється на 86%. Квитки на наступний тиждень ще є в наявності: придбати їх можна через мобільний застосунок, на сайті, у чат-боті та касах вокзалів", - повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що пасажири проводять в дорозі від початкової до кінцевої станції майже 14 годин: від Львова до Рави-Руської — всього 1,5 години сучасним дизель-поїздом українського виробництва з доступом до Wi-Fi через Starlink, а в Раві-Руській пасажири здійснюють пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії (1435 мм) і зворотно.

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Поїздка від Рави-Руської до Варшави займає 8 годин. Обидва поїзди мають місця 1-го та 2-го класу.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, станом на середу 25 жовтня можна придбати квитки сполученням Коломия — Варшава з пересадкою на такі дати: 30 жовтня, 31 жовтня, 1 листопада та 2 листопада.

Новий рейс зі Львова до Польщі

15 жовтня українська залізниця вперше за 18 років запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Новий поїзд проходить через пункт пропуску Рава-Руська, де пасажири здійснюють пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії (1435 мм) і назад. За рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів. Час у дорозі становить близько 9 годин, вартість – від 1188 гривень.

Поїзд №867 Коломия — Рава-Руська відправляється з Коломиї о 4:20, прибуває до Львова о 8:30, до Рави-Руської — о 9:58. Поїзд №767 Рава-Руська — Варшава відправляється з Рави-Руської об 11:00 і прибуває до Варшави о 17:29. У зворотному напрямку, з Варшави, поїзд №768 відправляється о 21:45, прибуває до Рави-Руської о 5:15, з Рави-Руської поїзд №867 відправляється о 6:15 і прибуває до Львова о 7:45.

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