Час у дорозі від Львова до Варшави становить близько 9 годин, вартість – від 1188 гривень.

Сьогодні, 15 жовтня, "Укрзалізниця" вперше за 18 років запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою.

Про це повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко в Facebook, зазначивши при цьому, що перший рейс зі Львова до Варшави вийшов за розкладом.

Поїзд проходить через пункт пропуску Рава-Руська, де пасажири здійснюють пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії (1435 мм) і назад.

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Як зазначають в "Укрзалізниці", за рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів, вони мають місця 1-го і 2-го класу.

Час у дорозі від Львова до Варшави становить близько 9 годин, вартість – від 1188 гривень. Дізнатися розклад руху і придбати квитки можна в мобільному додатку "Укрзалізниці". Крім того, квитки доступні в чат-ботах і на сайті "Укрзалізниці", а також в міжнародних касах вокзалів.

Новий рейс зі Львова до Польщі

На початку жовтня стало выдомо, що "Укрзалізниця" запускає новий міжнародний поїзд до Варшави.

В" Укрзалізниці " розповіли, які потяги підлаштували під новий рейс зі Львова до Польщі.

Поїзд № 867 Коломия — Рава-Руська відправляється з Коломиї о 4:20, прибуває до Львова о 8:30, до Рави-Руської - о 9:58. Поїзд № 767 Рава-Руська-Варшава відправляється з Рава-Руської об 11:00 і прибуває до Варшави о 17:29.

У зворотному напрямку, з Варшави, поїзд № 768 відправляється о 21:45, прибуває в Раву-Руську о 5:15, з Рави-Руської поїзд №867 відправляється о 6:15 і прибуває до Львова о 7:45.

У зворотному напрямку, прямуючи додому з-за кордону, на станції Львів можна пересісти на такі поїзди: № 86 Львів-Запоріжжя через Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Дніпро, відправка зі Львова о 10:58; № 749 Ужгород-Київ відправка зі Львова о 12:14.

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