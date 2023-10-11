Україна та Польща готуються до відкриття залізничного сполучення між Івано-Франківськом та Львовом і Любліном з Варшавою.

В "Укрзалізниці" розповіли, якими рейсами пасажирам з інших міст України можна зручно дістатись Львова.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, залізничники України та Польщі готуються до відкриття залізничного сполучення між Івано-Франківськом та Львовом і Любліном з Варшавою.

Зазначається, що поїзд №867 Коломия — Рава-Руська відправляється з Коломиї о 4:20, прибуває до Львова о 8:30, до Рави-Руської — о 9:58. Поїзд №767 Рава-Руська — Варшава відправляється з Рави-Руської об 11:00 і прибуває до Варшави о 17:29.

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У зворотному напрямку, з Варшави, поїзд №768 відправляється о 21:45, прибуває до Рави-Руської о 5:15, з Рави-Руської поїзд №867 відправляється о 6:15 і прибуває до Львова о 7:45.

Прямуючи до Варшави з України, можна зручно дістатись Львова на пересадку такими поїздами:

№266 Ужгород — Ковель з прибуттям до Львова о 6:00;

№91 Київ — Львів з прибуттям до Львова о 6:18;

№130/149 Кременчук/Полтава — Ворохта, Чернівці з прибуттям до Львова о 6:30;

№113 Харків — Львів з прибуттям о 7:04;

№11/12 Одеса — Львів де через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль прибуває до Львова о 7:53;

№41 Дніпро — Трускавець через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль, прибуває до Львова о 8:07.

В зворотному напрямку, прямуючи додому з-за кордону, по станції Львів можна пересісти на такі поїзди:

№86 Львів — Запоріжжя через Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Дніпро, відправка зі Львова о 10:58;

№749 Ужгород — Київ відправка зі Львова о 12:14.

Українська залізниця – останні новини

З 15 жовтня вперше за 18 років" Укрзалізниця" запускає новий міжнародний поїзд до Варшави. Таким чином вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. Маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська.

Також у жовтні стало відомо, що у поїздах та на вокзалах працюватимуть таємні маршали. В УЗ тоді пояснили, що залізничні маршали є працівниками відомчої воєнізованої охорони товариства. Їхнім головним завданням є контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби. При цьому на відміну від охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі, маршали працюють не публічно. Тому пасажири не знатимуть, хто є ловцем на правопорушників.

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