Угорські залізничники оголосили про спрощення пересадок вагонами "Київ-Відень-Київ" та "Відень-Чоп-Відень"

Для українців, які найближчим часом планують подорож до Відня, або, навпаки, будуть вертатися до України з австрійської столиці через Угорщину, є гарні новини.

Угорські залізничники заявили про спрощення пересадок безпересадковими вагонам №431 та №430, кажуть в "Укрзалізниці".

Йдеться про потяги напрямків "Київ-Відень-Київ" та "Відень-Чоп-Відень". Раніше Будапешт та Відень попередили про початок незапланованих колійних робіт за цими маршрутами. У зв'язку з цим угорська залізниця оновила порядок проїзду для тих, хто встиг придбати квитки.

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"Зміни будуть чинні з 27 жовтня до 17 листопада відправленням з Відня (з 26.10 по 17.11 для вагону №430 Відень-Чоп) та з 26 жовтня до 16 листопада відправленням з Києва (з 27.10 по 18.11 для вагону №430 Чоп-Відень)", - йдеться у повідомленні.

Тим, хто рухається у напрямку до Відня, необхідно:

Слід пересісти на спеціально підготовлений автобус після прибуття на станцію Сольнок (о 06:52). Час відправки автобуса - 07:05. Він має довезти пасажирів до станції Татабанія;

коли ви опинитися на станції Татабанія (приблизно о 09:30) потрібно пересісти на потяг до Відня (поїзд 140, який рушає о 10:26). Він привезе вас столиці до Австрії о 12:21.

Проїзд транспортом буде безкоштовним, якщо ви купували квитки до Відня на вище зазначені дати.

"Якщо ж у вас квиток у вагон №430 Чоп-Відень, ви можете безкоштовно скористатися іншими сидячими вагонами у поїздах Чоп-Захонь та Захонь-Будапешт, з якими й мав їхати ваш вагон №430, а далі скористатися інструкцією вище", - додає "УЗ".

Якщо ви рухаєтесь у напрямку з Відня:

Вам потрібно на станції Відень сісти на поїзд №149 (він рушить у дорогу о 16:42). Ним ви прямуєте до станції Татабанія (прибуття о 18:29);

далі потрібно пересісти на автобус до станції Сольнок, який спеціально виділили пасажирам через незаплановані роботи на колії. Він має рушити о 18:40 та прибути на ст. Сольнок о 20:50. Там слід сісти на потяг Будапешт-Захонь із безпересадковими вагонами до Києва. Час відправлення поїзда - 21:04, але якщо автобус буде запізнюватися, він зачекає на пасажирів.

Всі пересадки транспортом також будуть безкоштовними, якщо ви маєте квитки з Відня.

"Якщо ж у вас квиток у вагон №430 Відень - Чоп, ви можете безкоштовно скористатися цією інструкцією, а у поїздах Будапешт - Захонь та від Захонь - Чоп скористатися іншими сидячими вагонами", - зазначає "УЗ".

Компанія вибачилася за незручності та закликала українців на час ремонтів в Угорщині обирати для себе інші міжнародні напрямки.

На залізниці між Будапештом та Віднем оголосили ремонт

19 жовтня "Укрзалізниця" попередила українців, що на залізниці між Будапештом та Віднем розпочинається незапланований ремонт. Через це курсування вагонів №431, 432 Київ-Відень-Київ та №430 Відень-Чоп-Відень тимчасово обмежили.

Тоді рух поїздів змінили виключно до станції Будапешт-Келеті - без можливості прямого курсування поїздів між столицями Австрії та Угорщини.

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