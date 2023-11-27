З наступного тижня можна буде купити квиток в застосунку "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" з 10 грудня 2023 року запустить новий прямий поїзд сполученням Відень – Чоп – Відень. Як повідомляє прес-служба перевізника, сполучення на Відень стане тепер зручним і для пасажирів рейсу №367/368 Луцьк – Рівне – Чоп – Ужгород.

"Уже з 10 грудня розпочне курсування новий прямий поїзд №143/146 Відень – Чоп – Відень, який на станції Чоп буде "підв’язаний" під зручну пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадкових пасажирів", – йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що розклади руху розроблені таким чином, що нічну частину подорожі за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів – Чоп) пасажир проводитиме у зручних спальних вагонах "Укрзалізниці", а денний сегмент сполученням Чоп – Будапешт – Відень – у сучасних сидячих вагонах 1 або 2 класу угорських залізниць.

Відео дня

Вартість квитка з Києва до Відня сидячим вагоном 2 класу + купе складатиме близько 2500 грн. Це майже на 1000 грн дешевше за пряме сполучення Київ – Відень вагонами класу "Ріц".

Детальний розклад руху:

відправлення поїзда з Києва під №745 щодня о 16:38 (з Луцька о 17:45, з Рівного о 19:02 під №368);

Львів 23:31 — 00:23;

Чоп 06:20;

на вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №146 Чоп – Відень, що відправлятиметься з Чопа щоденно о 08:23;

Будапешт-Келеті 14:20 – 14:40, прибуття до головного вокзалу Відня о 17:20.

На зворотному шляху поїзд №143 Відень – Чоп відправляється зі столиці Австрії о 10:42, Будапешт-Келеті 13:19 – 13:40, прибуття у Чоп о 20:59.

Після прибуття на вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №367, що відправлятиметься з Чопа щодня о 23:24 з посадкою з 22:50, Львів 05:18 – 06:20, прибуття до Києва о 13:12 з зупинкою в Рівному 09:51 та Луцьку об 11:30.

Квитки на внутрішньоукраїнський сегмент вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів. На сегмент Відень – Чоп – Відень квитки можна придбати у всіх міжнародних касах "Укрзалізниці" або Австрії.

В УЗ додали, що вже з наступного тижня можна буде купити квиток на міжнародний напрям в застосунку "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" – останні новини

21 листопада УЗ презентувала новий графік руху поїздів на наступний, 2024 рік. За новим графіком призначається 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародних.

Тоді ж повідомлялось, що "Укрзалізниця" планує запустити онлайн продаж квитків на прямий поїзд до Відня до кінця цього року.

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