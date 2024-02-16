Пошкодження мережі вплинуть на графік руху поїздів до/з Перемишля, які курсуватимуть до кінця доби.

"Укрзалізниця" попереджає, що у зв’язку з пошкодженням контактної мережі у Польщі, українські поїзди до та з Перемишля можуть мати затримки та зміни в розкладі.

Як повідомляє прес-служба перевізника, поїзд №73 Харків – Перемишль прямуватиме до станції Медика, звідки пасажирів буде пересаджено на організовані польською стороною автобуси до Перемишля.

В зворотному напрямку, з Перемишля, пасажирів поїзда №74 у напрямку Харкова також довозитимуть до станції Медика автобусами для пересадки до своїх вагонів. Посадка в автобуси буде здійснюватися по квитках на поїзд.

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Зазначається, що пошкодження мережі також може вплинути на графік руху інших поїздів до/з Перемишля, які курсуватимуть до кінця доби.

В УЗ також додали, що польські колеги вже займаються ремонтом та прогнозують відновлення мережі та нормалізацію руху поїздів до кінця цього дня.

"Укрзалізниця" – останні новини

13 лютого УЗ оголосила про призначення поїзда №201/202 зі сполученням "Харків – Ворохта", який курсуватиме вже 23 лютого з Харкова та 24 лютого з Ворохти. Таким чином Харківщина та Полтавщина матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом та низкою популярних гірських станцій.

З 2 березня УЗ запускає поїзд 295/296 сполученням "Харків – Дніпро", який відправлятиметься з Харкова по парних числах о 23:40 та прибуватиме до Дніпра о 05:05 ранку наступного дня.

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