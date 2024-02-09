У перший рейс поїзд вирушить 2 березня з Харкова та 3 березня – з Дніпра.

"Укрзалізниця" запускає новий поїзд 295/296 зі сполученням "Харків – Дніпро", який надасть нічну альтернативу подорожі між двома найбільшими містами сходу України.

Як повідомляє прес-служба перевізника, поїзд відправлятиметься з Харкова по парних числах о 23:40 та прибуватиме до Дніпра о 05:05 ранку наступного дня. У зворотному напрямку, з Дніпра, поїзд відправлятиметься по непарних теж о 23:40 та прибуватиме до Харкова о 05:05 наступного дня.

Зупинки передбачені на станціях Мерефа, Лихачове, Лозова, Павлоград, Синельникове-2. У складі поїзда вагони категорії плацкарт, купе та люкс.

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У перший рейс поїзд вирушить 2 березня з Харкова та 3 березня – з Дніпра.

"Укрзалізниця" – останні новини

У грудні "Укрзалізниця" запустила сервіс для військовослужбовців, що дозволяє бронювати квитки на потяг навіть у разі їх відсутності у продажу.

Всього за підсумками минулого року УЗ вийшла на показники до повномасштабного вторгнення та перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення. До країн Європи було перевезено рекордні 2,1 млн пасажирів.

У січні повідомлялося, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення. Проте в грудні 2023 року компанія зробила часткове подорожчання міжнародних квитків.

7 лютого українська залізниця запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків. Тепер для цього не обов’язково заповняти паперову заяву, а достатньо оформити електронну версію заяви.

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