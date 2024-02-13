Харківщина та Полтавщина матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом та низкою популярних гірських станцій.

"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №201/202 сполученням "Харків – Ворохта", який розпочне курсувати вже 23 лютого з Харкова та 24 лютого з Ворохти.

Як повідомляє прес-служба перевізника, відтепер Харківщина та Полтавщина матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом та низкою популярних гірських станцій.

Поїзд №201/202 "Харків – Ворохта" відправлятиметься з Харкова о 18:55 і зупинятиметься в Івано-Франківську о 11:28-11:48, в Яремче – о 13:10-13:12, на станції Татарів-Буковель – о 13:50-13:55, з прибуттям до Ворохти о 14:09.

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У зворотному напрямку, з Ворохти, поїзд №201/202 відправлятиметься о 16:29, зупинятиметься на станції Татарів-Буковель о 16:39-16:42, в Яремче – о 17:07-17:10, в Івано-Франківську – о 18:25-19:49, з прибуттям до Харкова о 12:33 наступного дня.

Зазначається, що зупинки також передбачені на станціях Львів, Київ-Пасажирський, Миргород та Полтава-Київська.

Поїзд курсуватиме через день, в його складі будуть вагони категорії купе та люкс.

Квитки на поїзд вже доступні в застосунку УЗ, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" – останні новини

7 лютого УЗ запустила новий онлайн-сервіс претензійного повернення квитків, завдяки якому тепер не обов’язково заповняти паперову заяву, а достатньо оформити електронну версію заяви.

Водночас з 2 березня українська залізниця запустить новий поїзд 295/296 зі сполученням "Харків – Дніпро". Він відправлятиметься з Харкова по парних числах о 23:40 та прибуватиме до Дніпра о 05:05 ранку наступного дня.

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