Бензин марки А-95 здешевшав до 45,98 грн/л, А-95+ - до 47,90 грн/л.

За останню добу середня ціна на пальне на українських АЗС зменшилася у межах 7-13 копійок. Так, бензин марки А-95 здешевшав до 45,98 грн/л, А-95+ - до 47,90 грн/л, дизельне пальне – до 44,91 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua, зазначивши при цьому, що у мережі АЗС Shell ціни на пальне дещо знизились. Ціна на бензин А-95 скоротилась до 47,71 грн/л (-60 копійок на літр), на бензин А-95+ — до 50,40 грн/л (-50 копійок на літр) і на дизельне паливо — до 46,80 грн/л (-1,09 грн/л).

У мережах Chipo і U.GO ціни на бензин марки А-95 скоротилися на 58 і 33 копійки на літр, до 42,68 грн/л і 44,91 грн/л відповідно. На станціях U.GO також знизили ціни на бензин А-95+ і дизельне паливо до 46,75 грн/л (-20 копійок на літр) і 44 грн/л (-39 копійок на літр).

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Ціни на дизельне паливо знижувалися трохи швидше протягом доби, ніж ціни на бензин. На АЗК мереж UPG, BVS, Chipo та інших ціна на дизельне паливо знизилась на 0,11-1,50 грн/л.

Ціни на АЗС

З 1 липня парламент планує відновити довоєнні податки на пальне. Зокрема, це стосується податку на додану вартість (ПДВ) на паливо, який депутати планують збільшити до 20 відсотків з поточних семи. Також можуть бути відновлені акцизні платежі на паливо. Цей період співпадає з початком збирання врожаю та збільшеним попитом на паливо з боку аграріїв.

9 травня 2023 року Кабінет Міністрів заборонив імпорт пального невизначеного походження з метою уникнення можливості ввезення російських нафтопродуктів в Україну.

Експерт пояснив, як заборона на пальне з Росії змінить ціни на АЗС. Експерт припускає, що ціна автогазу може зрости на 1 грн за літр, але, більше через простої на кордоні, ніж через "атаку" на російський ресурс.

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