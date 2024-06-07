Загалом переглядається рух 74 приміських електропоїздів по всій Україні.

"Укрзалізниця", яка повідомляла про збільшення пасажиропотоку, зменшує кількість приміських поїздів по всій Україні через ситуацію з енергопостачанням. Про це повідомляється у Telegram перевізника.

"Зменшуємо споживання електроенергії за рахунок перегляду графіка руху приміських електропоїздів. Щоб країна вистояла та уникнула блекаута, залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів: упродовж червня тимчасово корегуються графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Тобто деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут", – зазначається у інформації Укрзалізниці.

Водночас там додають, що при покращенні ситуації рух приміських електропоїздів буде відновлено. Пасажирам радять уточнювати інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах УЗ та регіональних філій.

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Наголошується, що зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно. "Укрзалізниця" докладе максимальних зусиль, щоб зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами", – заявили у перевізника.

"Укрзалізниця" повідомляє, що планує реалізувати проекти для генерації електроенергії. Йдеться про десятки об’єктів розподіленої генерації загальною потужністю до 250 МВт. Це дозволить частково покрити потреби в живленні об’єктів критичної інфраструктури "Укрзалізниці", а також споживачів по всій Україні, які підключені до розподільчої мережі товариства.

"Укрзалізниця" – останні новини

"Укрзалізниця" посилює денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом "Інтерсіті+" №741/742 Київ-Львів, повідомляє прес-служба перевізника. Двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45, Коростень 16:26-16:27, Підзамче 20:42-20:44, прибуття до Львова о 20:56.

Державна "Укрзалізниця" вперше за п’ять років проіндексувала вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. Так, починаючи з 22 травня постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах коштує 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн).

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