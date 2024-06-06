Новий денний поїзд відправлятиметься з Києва до Львова по середах, пʼятницях та неділях.

"Укрзалізниця" посилює денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом "Інтерсіті+" №741/742 Київ-Львів, повідомляє прес-служба перевізника.

Двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45, Коростень 16:26-16:27, Підзамче 20:42-20:44, прибуття до Львова о 20:56.

Зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова о 08:10 із зупинкою у Підзамче 08:21-08:23, Коростень 12:31-12:32 прибуття до Києва о 14:10.

Відео дня

Зазначається, що поїзд відправлятиметься по середах, пʼятницях та неділях з Києва до Львова (перший рейс - 9 червня) та по понеділках, четвергах та суботах — зі Львова до Києва (перший рейс — 10 травня).

В УЗ зазначили, що для більш зручного доїзду, у поїзда передбачена зупинка на станції Підзамче у Львові.

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У травні УЗ оголосила, що з 9 червня компанія прискорить поїзд з Києва до Варшави. Час подорожі скоротиться на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорогуськ у Польщі.

Раніше українська залізниця вперше за п’ять років підвищила вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. Постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах коштує 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн).

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