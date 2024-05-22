Оновлені тарифи почали діяти з 22 травня.

Державна "Укрзалізниця" вперше за п’ять років проіндексувала вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. Так, починаючи з 22 травня постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн). Про це повідомила прес-служба перевізника.

В компанії зазначили, що перед зміною вартості послуги завершили заміну постільної білизни. Також до кінця червня цього року буде завершено заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення.

"Крім того, перед закупівлею нових комплектів Укрзалізниця провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб не просто замінити застарілий інвентар, але й напрацювати нові стандарти, які дозволять врахувати кращі практики ринку та відчутно підвищити комфорт у дорозі та зносостійкість продукції", – йдеться у повідомлені.

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Оновлення від "Укрзалізниці"

Раніше УНІАН повідомляв, що державна "Укрзалізниця" запускає оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. Сайт розроблений за підтримки Mastercard та побудований за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень.

"Укрзалізниця" відновила пряме залізничне сполучення Славутича з Києвом. Відтепер на цьому маршруті курсуватиме сучасний модернізований електропоїзд. Крім того, в УЗ заявили, що посилюють транспортний звʼязок столиці зі Сумщиною.

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