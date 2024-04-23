Зросла частка дизельних легковиків на ринку нових авто.

У першому кварталі 2024 року автопарк України поповнили понад 19 тис. авто з дизельними двигунами, що на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, нових авто було 4,2 тис. од. нових (+84%), вживаних, що ввезли з-за кордону, – 14,8 тис. од. (+8%), повідомляє "Укравтопром".

А на ринку нових легковиків дизельні авто охопили чверть продажів, роком раніше їх частка складала 20%. Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 27%, проти 35% торік.

До топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

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Renault Duster – 1505 од.;

Toyota Land Cruiser Prado – 298 од.;

Toyota Hilux – 273 од.;

Volkswagen Touareg – 198 од.;

Skoda Kodiaq – 171 од.

Перша п’ятірка імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Megane – 1309 од.;

Skoda Octavia – 1052 од.;

Volkswagen Passat – 1040 од.;

Nissan Qashqai – 757 од.;

Volkswagen Golf – 525 од.

Ринок авто – останні новини

Протягом січня-березня 2024 року українці придбали понад 2,8 тис. нових авто преміум класу. Продажі таких автомобілів зросли на 2%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Впродовж першого кварталу 2024 року в Україні було зареєстровано 9,9 тис. вживаних легковиків виготовлених в США. Таким чином попит на "американців" з пробігом збільшився на 90%.

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