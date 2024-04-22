Частка розкішних авто на ринку нових легковиків скоротилась.

Протягом січня-березня 2024 року українці придбали понад 2,8 тис. нових авто преміум класу. Продажі таких автомобілів зросли на 2%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє "Укравтопром".

Цього року преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків, однак торік їх частка складала майже 25%. Більше половини (51%) реалізованих в першому кварталі розкішних авто придбали мешканці міста Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.

Найпопулярнішими в преміум сегменті авторинку за вказаний період стали такі бренди:

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BMW – 736 од.;

LEXUS – 491 од.;

AUDI – 421 од.

Варто зазначити, що власники дорогих авто в Україні повинні щороку платити транспортний податок. У лютому Міністерство економіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок в 2024 році. Всього під транспортний податок підпадає 184 моделі таких марок як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla. Сума податку становить 25 тис. грн.

Автомобільні вподобання українців

Впродовж першого кварталу 2024 року в Україні було зареєстровано 9,9 тис. вживаних легковиків виготовлених в США. Таким чином попит на "американців" з пробігом збільшився на 90%.

За підсумками першого кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області. На ринках Києва, та Одещини титул бестселера здобув компактний кросовер Renault Duster. У Київській, Дніпропетровській та Львівській областях найбільшим попитом користувався електромобіль Volkswagen iD.4.

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