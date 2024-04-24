Також майже у 6 разів громадяни почали частіше укладати договори купівлі-продажу авто.

У квітні в сервісних центрах МВС спостерігається значне збільшення кількості реєстраційних дій із транспортними засобами, повідомляє "Укравтопром" із посиланням на дані Головного сервісного центру МВС.

Зазначається, що найбільше спостерігається попит на перереєстрацію по договору купівлі-продажу та дарування. З початку місяця було оформлено 110 997 заяв за договорами купівлі-продажу, а за аналогічний період березня – 74 389.

Також впродовж останнього часу значно збільшилась кількість перереєстрацій автотранспорту за договором дарування. За перші три тижні квітня здійснено 2564 таких операцій, що майже у 6 разів більше, ніж за аналогічний період березня.

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В "Укравтопромі " нагадали, що за новим законом про мобілізацію на потреби Збройних Сил можуть вилучати авто у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу.

Вилучення транспортного засобу на потреби ЗСУ

16 квітня 2024 року, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Один із пунктів цього документа регулює питання вилучення автомобілів у громадян на потреби ЗСУ.

Так, під час мобілізації громадяни України мають надавати будівлі, споруди, транспортні засоби та інше своє майно Збройним силам України та іншим військовим формуванням із подальшим відшкодуванням вартості. Ця норма торкнеться тільки тих українців, у кого є більше одного автомобіля.

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