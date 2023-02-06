Під керівництвом підозрюваного російська авіакомпанія у 2014-2019 роках здійснила щонайменше 1 тис. 226 рейсів до закритого Україною аеропорту "Сімферополь".

Прокуратура повідомила про підозру колишньому генеральному директорові російської авіакомпанії "Сибір" (працює під брендом "S7 Airlines", - УНІАН) через незаконні перельоти з Росії до окупованого Криму.

Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Екс-керівника S7 Airlines підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України до окупованого півострова Крим (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, підозрюваний з 2014 по 2019 роки обіймав посаду генерального директора підсанкційної в Україні "Авіакомпанії "Сибір".

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"Використовуючи своє службове становище та маючи відповідний функціонал, підозрюваний організував злочинну схему, що полягала у незаконному переправленні осіб через державний кордон України з РФ на територію окупованого півострова Крим та у зворотному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що регулярні рейси "Москва-Сімферополь-Москва" здійснювалися після закриття всіх повітряних пунктів пропуску через український державний кордон, а також всупереч нормам міжнародного права та національного законодавства України.

"Під керівництвом підозрюваного російська авіакомпанія з 2014 по 2019 роки здійснила щонайменше 1 тис. 226 рейсів до закритого Україною аеропорту "Сімферополь" та у зворотному напрямку", - зазначили у прокуратурі.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, підозру отримав екс-гендиректор російської підсанкційної компанії "Сибір" Володимир Миколайович Об'єдков, який організував авіаперельоти з Росії до Криму.

Підозри росіянам за співучасть у агресії РФ

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України повідомила про підозру генеральному директору компанії "Російські залізниці" Олегу Белозьорову, який сприяв повномасштабному вторгненню Російської Федерації в Україну. Як свідчать матеріали слідства, він організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу у напрямку державного кордону України та на тимчасово окуповані території нашої держави.

Раніше українські правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів голові російської ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він за підтримки російської влади займається вербуванням, підготовкою та управлінням підлеглих йому найманців, яких потім використовують у війні проти України.

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