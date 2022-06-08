Рішення про припинення низки проектів S7 Group пов'язане з відсутністю фінансування і літаків.

Найбільший російський авіаційний холдинг S7 Group вирішив заморозити проекти з запуску лоукостера Citrus і зі створення ракети-носія легкого класу через наслідки введених проти Росії міжнародних санкцій.

Зокрема, як повідомляє "Медуза", рішення про скасування планів по запуску бюджетних авіаліній було прийнято через відсутність літаків.

"У поточних обставинах S7 Group заморожує проект лоукостера Citrus. У 2022 році поставки необхідних для запуску лоукостера літаків не відбудуться, тому розвиток авіакомпанії з такою бізнес-моделлю зараз, на жаль, неможливий", – повідомили в прес-службі S7.

У компанії відзначили, що подальші рішення щодо проекту приймуть до кінця 2022 року.

Примітно, що S7 анонсувала створення дочірнього лоукостера влітку 2021 року, і Citrus повинен був почати польоти в липні 2022 року. Передбачалося, що парк авіакомпанії буде повністю складатися з літаків Airbus A320neo, однак, як відомо, ще в березні 2022 року авіаційні гіганти Boeing і Airbus зупинили роботу в Росії через її вторгнення в Україну.

Водночас, як пише gazeta.ru, раніше стало відомо, що більше 50 співробітників були звільнені з компанії S7 Space ("С7 Космічні транспортні системи", що керує проектом плавучого космодрому "Морський старт"). При цьому був припинений проект компанії зі створення ракети-носія легкого класу через відсутність можливості залучення фінансування.

"Все зруйноване і зламане, космічного напрямку більше немає", – констатував колишній гендиректор S7 Space Сергій Сопов.

"Коли не літають літаки, гроші нізвідки взяти на інші проекти", – додало інше джерело.

Як повідомляв УНІАН, найбільша авіакомпанія Росії S7 Airlines з 5 березня 2022 року скасувала всі міжнародні рейси.