Посадовець залучив 185 російських компаній, які надавали власні вагони, цистерни та платформи для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ.

Служба безпеки України повідомила про підозру генеральному директору компанії "Російські залізниці" Олегу Белозьорову, який сприяв повномасштабному вторгненню Російської Федерації в Україну.

Як повідомляє СБУ, у результаті слідчо-оперативних дій щодо цього посадовця, який продовжує сприяти війні проти України, зібрано доказову базу.

Зокрема, як свідчать матеріали слідства, він організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу у напрямку державного кордону України та на тимчасово окуповані території нашої держави.

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"Для цього залучив 185 російських компаній, які надавали власні вагони, цистерни та платформи для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ", - сказано в повідомленні.

Наразі щодо вказаних компаній, за ініціативи СБУ, накладено економічні санкції РНБО України.

Як зазначили в СБУ, генеральному директору ВАТ "Російські залізниці" за матеріалами СБУ оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Підозри росіянам через війну проти України

Як повідомляв УНІАН, раніше українські правоохоронці заочно повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів керівнику російської приватної армії "група Вагнера" Євгену Пригожину. Згідно з матеріалами слідства, він за підтримки російської влади займався вербуванням, підготовкою та управлінням підлеглих йому найманців, яких потім використовували у війні проти України.

Також, правоохоронці повідомили про підозру двом російським військовослужбовцям, які шукали патріотично налаштованих громадян в Ірпені на Київщині та імітували розстріл цивільних.

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