Служба безпеки України повідомила про підозру генеральному директору компанії "Російські залізниці" Олегу Белозьорову, який сприяв повномасштабному вторгненню Російської Федерації в Україну.
Як повідомляє СБУ, у результаті слідчо-оперативних дій щодо цього посадовця, який продовжує сприяти війні проти України, зібрано доказову базу.
Зокрема, як свідчать матеріали слідства, він організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу у напрямку державного кордону України та на тимчасово окуповані території нашої держави.
"Для цього залучив 185 російських компаній, які надавали власні вагони, цистерни та платформи для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ", - сказано в повідомленні.
Наразі щодо вказаних компаній, за ініціативи СБУ, накладено економічні санкції РНБО України.
Як зазначили в СБУ, генеральному директору ВАТ "Російські залізниці" за матеріалами СБУ оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Підозри росіянам через війну проти України
Як повідомляв УНІАН, раніше українські правоохоронці заочно повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів керівнику російської приватної армії "група Вагнера" Євгену Пригожину. Згідно з матеріалами слідства, він за підтримки російської влади займався вербуванням, підготовкою та управлінням підлеглих йому найманців, яких потім використовували у війні проти України.
Також, правоохоронці повідомили про підозру двом російським військовослужбовцям, які шукали патріотично налаштованих громадян в Ірпені на Київщині та імітували розстріл цивільних.