Власника "групи Вагнера" підозрюють у скоєнні ряду тяжких кримінальних злочинів в ході поточної війни.

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів керівнику російської приватної армії "група Вагнера" Євгену Пригожину. Про це розповів генеральний прокурор України Андрій Костін.

Згідно з матеріалами слідства, Пригожин за підтримки російської влади займався вербуванням, підготовкою та управлінням підлеглих йому найманців, яких потім використовували у війні проти України.

"Керівник цього ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України і з дозволу Кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч ув'язнених", – зазначив Костін.

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В прокуратурі уточнили, що керівнику ПВК "Вагнер" інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України).

За словами генпрокурора, рядові найманці "Вагнера" також не зможуть уникнути кримінальної відповідальності за свої злочини проти України. Причому втеча за кордон їм не допоможе, запевняє Костін.

"Прокурори вже провели допити двох таких бійців, які знаходяться в ЄС. Також триває перевірка причетності до військових злочинів ще одного учасника ПВК, який знаходиться в Норвегії. Відповідний запит на проведення слідчих дій незабаром буде відправлений нашим норвезьким колегам", - заявив він.

Війна в Україні - роль Пригожина

Російський олігарх з кримінальним минулим Євген Пригожин створив власну приватну армію, пізніше відому як "група Вагнера", в травні 2014 року для участі у війні на Донбасі. Довгий час він заперечував її існування, але в середині 2022 року все ж визнав і почав активно піарити.

Влітку минулого року Пригожин, очевидно, отримав дозвіл Кремля на масове вербування російських ув'язнених в свою приватну армію. Він особисто їздив по в'язницях і набирав майбутнє "гарматне м'ясо".

Восени 2022 року і без того непрості стосунки Пригожина з оточенням Путіна та керівництвом армії РФ сильно загострилися. У жовтні олігарху вдалося домогтися зняття з посади командувача російськими військами в Україні. Але після розгрому вагнерівців у битві за Соледар Пригожин різко втратив значну частину свого впливу всередині РФ.

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