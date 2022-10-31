Унаслідок атаки супротивника відбулось часткове знеструмлення і екстрено запроваджені графіки відключення споживачів в кількох областях, зазначив чиновник.

Унаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу росіянами пошкоджені електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в Facebook.

"Сьогодні зранку відбувся черговий варварський напад на енергетичну систему України. Ракетних обстрілів зазнали електричні підстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації", - зазначив він.

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За словами міністра, внаслідок цієї масованої атаки відбулось часткове знеструмлення і екстрено запроваджені графіки відключення споживачів в м. Києві, м. Черкаси, м. Запоріжжя, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Полтавській областях.

"Прошу всіх українців у населених пунктах, що не постраждали від обстрілів, максимально зменшити споживання електроенергії. Зниження навантаження на енергомережу допоможе нашим енергетикам швидше відновити енергопостачання у тимчасово знеструмлених регіонах", - підкреслив Галущенко.

Масований ракетний удар супротивника по Україні 31 жовтня - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці 31 жовтня росіяни здійснили черговий масований ракетний обстріл території України.

В результаті атаки Повітряні сили Збройних сил України збили 44 з 50 ворожих ракет. Кілька ракет влучили у об’єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах України.

Пізніше стало відомо, що у Молдові на крайню північ села Наславча Окницького району (знаходиться недалеко від українського кордону), впала російська ракета, збита захисниками України.

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