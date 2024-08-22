Поїзд вирушатиме з Києва з 6 вересня по середах, п’ятницях та неділях.

Державна компанія "Укрзалізниця", яка нещодавно опинилася в центрі скандалу, призначає на постійній основі курсування поїзда "Інтерсіті+" між Києвом та Одесою. Про це повідомляє прес-служба перевізника на своїй Telegram-сторінці.

Поїзд №763/764 вирушатиме з Києва з 6 вересня по середах, п’ятницях та неділях о 14:56 та прибуватиме до Одеси о 22:28.

В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме з 7 вересня по четвергах, суботах та понеділках о 6:10 та прибуватиме до столиці о 13:49.

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Квитки будуть в продажі традиційно - в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

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15 серпня повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси "Інтерсіті+" між Одесою та Києвом. Маршрутом мав курсувати міжрегіональний двосистемний поїзд ЕКр1-001 "Тарпан", який цього літа святкує рівно 10 років експлуатації та пройшов плановий ремонт.

У серпні також стало відомо, що в "Укрзалізниці" розглядають тарифні зміни на пасажирські перевезення. Зокрема, після війни вартість квитків може залежати від популярності маршрутів та часу доби, тобто розглядається можливість відпустити ціни на квитки класу СВ, щоб вони регулювалися ринком залежно від попиту.

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