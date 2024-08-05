'Хай дівчат розважає': 'Укрзалізниця' потрапила у скандал через чоловіка в жіночому купе

Чоловік проігнорував попередження про те, що це жіноче купе, коли купував квиток.

"Укрзалізниця" потрапила у скандал через чоловіка, який придбав квиток у жіноче купе. Провідницю пропустила його у вагон і намагалася вмовити жінок прийняти небажаного пасажира до себе.

Про обурливий інцидент повідомила одна з його учасниць у TikTok. Ситуація сталася у потязі 005 Запоріжжя 1 – Ясіня у неділю, 4 серпня. Чоловік у жіноче купе зайшов на станції Дніпра.

Спочатку пасажир намагався переконати жінок, що він має повне право їхати з ними. На його захист згодом стала провідниця.

Пасажирка купе: Чоловік може їхати в цьому вагоні, якщо він жіночий?

Провідниця: А в нього квиток проданий. Ви розумієте? Я ж його не привела сюди. А чому він не може їхати? З якої пори вже не можна їхати?

Пасажирка купе: За правилами. Тому що це жіноче купе.

Згодом сам чоловік заявив, що незгодні з його квитком жінки можуть "злізти і піти в інше купе". На захист чоловіка стала провідниця, яка почала стверджувати, що впровадження жіночих купе – це неадекватно.

Крім того, чоловік видав кілька заяв про ЛГБТ-спільноту, іронічно додавши, що відмовився б від свого квитка, "якби це був вагон для голубих".

"Розкудкудакались у своєму курятнику. Жінки, які постарше, взагалі нормально б сприйняли. А он ті дві якійсь молоді... Що, вони голі по вагону будуть ходити?" – з обуренням заявив чоловік.

Очевидиця зазначила, що найбільше її здивувала реакція провідниці.

"Найцікавіше було почути аргументацію провідниці: "Ну нічого страшного, хай чоловік дівчат розважає. Чого він не може їхати з вами?", - пригадала пасажирка.

Дівчина додала, що під час бесіди чоловіка з провідницею та назвала жіноче купе маячнею.

Реакція "УЗ"

"Укрзалізниця" запровадила жіноче купе після масових скарг на спроби домагання з боку чоловіків у потягах. У цих вагонах можуть їхати лише жінки та діти до 6 років. При купівлі такого квитка у застосунку з'являється попередження про тип вагона. Його чоловік проігнорував.

Як пише OBOZ.UA, "Укрзалізниця" надала офіційний коментар щодо ситуації, що склалася. У компанії заявили, що пасажир точно бачив попередження, що це місця для жінок, коли купував квиток.

"У цьому випадку пасажир свідомо проігнорував цю вимогу, а отже мав бути не допущений до перевезень у цьому вагоні. Такі випадки рідкісні, але трапляються як виключення. Задачею наших провідників у таких випадках є знайти альтернативне місце для чоловіка в іншому вагоні, коректність дій бригади наразі оцінюється внутрішнім розслідуванням, але вже зараз можемо констатувати, що за всіма протоколами ситуацію потрібно було вирішити до посадки, а не після. Жіночі купе створені для безпеки й комфорту жінок, і залізниця просить з повагою ставитися до наявних правил", - зазначили у компанії.

Авторка відео додала, що чоловіка все ж вивели з вагону після скарги на гарячу лінію "Укрзалізниці". Це зробив начальник потяга.

Укрзалізниця - останні новини

Керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що компанія за червень перевезла два з половиною мільйони пасажирів. З них 210 тисяч це міжнародні маршрути, а всі решта всередині країни.

10 липня в УЗ попередили, що металеві рейки можуть нагріватися до температури в понад 50°С. Це може спричинити деформацію колій та серйозну небезпеку для руху поїздів.

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