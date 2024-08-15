Вартість квитків може залежати від популярності маршрутів та часу доби.

Державна "Укрзалізниця" наразі обговорює розробки моделі, за якою передбачається кілька тарифних змін на пасажирські перевезення. Про це повідомив керівник пасажирського напряму "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes.

"До кінця війни українці точно матимуть змогу купувати доступні квитки – це наше зобов’язання як соціальної компанії. Але це не означає, що ми підписуємося під відсутністю будь-яких змін", – зазначив Перцовський.

За його словами, розглядається можливість відпустити ціни на квитки класу СВ, щоб вони регулювалися ринком залежно від попиту. Попри високу вартість, ці квитки розкуповуються найшвидше. Також пропонується гнучке ціноутворення для всіх класів "Інтерсіті+". При цьому, можуть бути встановлені певні цінові "стелі".

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"Введення більше гнучкої, динамічної тарифної моделі, щоб можна було варіювати ціни на квитки в залежності від годин та днів та інших параметрів. При цьому, залишатимуться й найбільш доступні тарифи для тих, кому критична саме вартість", – додав керівник пасажирського напряму УЗ.

Перцовський відмітив, що для базових тарифів може передбачатися на перспективу помірна індексація з урахуванням інфляції.

"Укрзалізниця" – останні новини

Нещодавно повідомлялося, що обмеження маршруту деяких поїздів Хелмського напрямку до станції Дорохуськ збережеться до 30 вересня. В УЗ тоді пояснили, що тимчасове обмеження деяких поїздів збережеться через ремонт інфраструктури з боку польської сторони.

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