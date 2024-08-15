Поїзд сполученням Київ-Одеса вирушатиме по окремих датах зі столиці о 06:03, а з Одеси – о 14:20.

Державна "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси "Інтерсіті+" між Одесою та Києвом. Про це повідомляє прес-служба перевізника на своїй Telegram-сторінці.

Зазначається, що поїзд №761/762 вирушатиме по окремих датах зі столиці о 06:03, а з Одеси – о 14:20.

"Маршрутом курсуватиме "Тарпан" – міжрегіональний двосистемний поїзд ЕКр1-001 – який цього літа святкує рівно 10 років експлуатації та пройшов плановий ремонт", – йдеться в повідомленні.

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Перевізник повідомив, що квитки вже можна придбати в застосунку УЗ.

Українська залізниця – останні новини

15 серпня керівник пасажирського напряму "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що "Укрзалізниця" розраховує купити ще 20 потягів "Інтерсіті". Це дозволить перевозити додатково до 6 млн пасажирів на рік.

Раніше також повідомлялося, що "Укрзалізниця" обговорює розробки моделі, за якою передбачається кілька тарифних змін на пасажирські перевезення. Так, зокрема, вартість квитків може залежати від популярності маршрутів та часу доби.

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