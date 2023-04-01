Споживча активність щодо попереднього місяця на авторинку зросла на 21%.

У березні 2023 року українці придбали та зареєстрували 4511 нових легкових авто, що у 8 разів більше, ніж в аналогічний період у 2022 році.

Як повідомляє Асоціація автомобілевиробників "Укравтопром", споживча активність щодо попереднього місяця на авторинку зросла на 21%.

Всього в I кв.2023 року в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових автомобілів, майже стільки ж, як і торік.

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У березні японська марка Toyota привернула до себе найбільше покупців - 648 реєстрацій.

Другою була французька марка Renault - 438 реєстрацій.

На третьому місці Volkswagen - 432 проданих авто.

На четвертому місці BMW з результатом 355 автомобілів.

Замикає п'ятірку Skoda - 346 авто.

Кросовер RENAULT Duster став бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків - 414 покупців.

Війна в Україні та авторинок

У січні 2023 року українці зареєстрували 11,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Найпопулярнішим б/в авто став Renault Megane. Протягом січня на українські номери перейшли 926 авто цієї моделі.

Українці в лютому придбали понад 2,7 тисячі нових легковиків. Порівняно з лютим 2022 року, ринок нових легковиків зменшився майже вдвічі, а щодо січневого результату поточного року - на 8%.

У лютому 2023 року майже 1,3 тис. б / у електромобілів поповнили вітчизняний автопарк, що втричі більше, ніж нових електромобілів за той же період.

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