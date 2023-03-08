Середній вік вживаних електромобілів в Україні становить 4 роки.

Протягом минулого місяця майже 1,3 тис. б/в електромобілів поповнили вітчизняний автопарк, що втричі більше, ніж нових електромобілів за той самий період.

Як повідомляє в Telegram Асоціація українських автомобілевиробників Укравтопром", середній вік вживаних електромобілів в Україні становив 4 роки.

Найпопулярнішою моделлю в цьому сегменті авторинку залишається Nissan Leaf. За місяць 208 Leaf з пробігом отримали українську реєстрацію. На другому місці Tesla Model 3 - 162 шт.третій результат у Volkswagen ID.4 - 145 шт. Четверте місце у Tesla Model Y - 85 шт. Замикає лідерську п'ятірку Dong Feng (Honda) M-NV - 81 шт.

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Автомобільний ринок під час війни

У січні 2023 року українці зареєстрували 11,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 64% менше, ніж у 2022 році. Середній вік старих авто, які в січні перейшли на українські номери, становив 11 років.

Українці в лютому придбали понад 2,7 тисяч нових легковиків. Порівняно з лютим 2022 року, ринок нових легковиків зменшився майже вдвічі, а щодо січневого результату поточного року - на 8%.

У лютому 2023 року щодо показника лютого 2022 року ринок нових електромобілів збільшився втричі, а порівняно з результатом січня цього року - додав 40%.

У лютому українці придбали 413 нових авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Бестселером на ринку нових авто знову став Volkswagen ID.4. За місяць український автопарк поповнили 134 нових авто цієї моделі. Також у лютому український автопарк поповнили 13,5 тис. Ввезених з-за кордону легковиків, які були у використанні, на 54% менше, ніж роком раніше.

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