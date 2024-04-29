Через проблеми з GPS єдина авіакомпанія, що виконує міжнародні рейси в Тарту, скасувала всі рейси.

Провідна міжнародна авіакомпанія скасувала всі рейси в один з естонських аеропортів щонайменше до червня через "перешкоди GPS у цьому районі". У Finnair заявили, що рейси в Тарту не можуть бути безпечними.

"Ми припиняємо польоти в Тарту з 29 квітня по 31 травня. Способи заходу на посадку, які використовуються наразі в аеропорту Тарту, засновані на сигналі GPS, і перешкоди GPS у цьому районі впливають на зручність використання цього методу", - цитує видання The independent повідомлення компанії.

Росію часто підозрюють у глушінні або підміні сигналів GPS поблизу своїх кордонів. Аеропорт Тарту розташований приблизно за 40 км від російського кордону.

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Finnair заявила, що працює над "альтернативним рішенням, яке не потребує сигналу GPS".

Минулого тижня два рейси Finnair були змушені повернутися до Гельсінкі після того, як перешкоди GPS не дозволили зайти на посадку в Тарту. 25 і 26 квітня вечірній рейс із фінської столиці відмовився від запланованої посадки і розвернувся.

Finnair - єдина авіакомпанія, що виконує міжнародні рейси в Тарту і з Тарту.

"Системи на літаках Finnair виявляють перешкоди GPS, наші пілоти добре обізнані про цю проблему, і літаки оснащені іншими навігаційними системами, які можуть бути використані, коли система GPS не працює. Більшість аеропортів використовують альтернативні методи заходу на посадку, але деякі аеропорти, як-от Тарту, використовують тільки ті методи, для підтримки яких необхідний сигнал GPS. Через перешкоди GPS у Тарту ми змушені призупинити польоти доти, доки не будуть знайдені альтернативні рішення", - розповів представник компанії Ярі Пааянен.

Finnair стверджує, що перешкоди GPS значно посилилися з 2022 року. Пілоти авіакомпанії повідомляли про перешкоди в районі Калінінграда. GPS-перешкоди також зустрічалися в Чорному і Каспійському морях, а також у східному Середземномор'ї. Вони здійснюються у двох формах: глушіння, через яке пілоти не можуть дізнатися своє точне місце розташування за допомогою GPS, і підміна, коли системи літака обманом змушують їх показувати неправильне положення.

Збої в роботі GPS у Польщі та країнах Балтії - що відомо

19 січня стало відомо, що в Польщі та Балтійському регіоні зафіксували масштабні збої в роботі систем GPS. Ймовірно, що це наслідок роботи в регіоні російських систем радіоелектронної боротьби.

31 січня командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем заявив, що, ймовірно, за збільшенням випадків глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами та системами озброєнь у Східній Європі, стоїть Росія.

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