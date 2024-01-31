З минулого року в Балтійському регіоні почастішали перешкоди супутниковим навігаційним системам.

Ймовірно, за збільшенням випадків глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами та системами озброєнь у Східній Європі, стоїть Росія. Про це заявив командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем, повідомляє Bloomberg.

Херем вважає, що Кремль відповідальний за порушення сигналів глобальної системи позиціонування, коли з минулого року в Балтійському регіоні почастішали перешкоди супутниковим навігаційним системам. Особливий сплеск був зареєстрований цього місяця в районі, що простягається від Фінляндії до Польщі та Чорноморського регіону.

"Хтось спричиняє це, і ми думаємо, що це Росія", — сказав Херем.

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Він додав, що Москва ймовірно робить це тлі ризиків майбутнього потенційного конфлікту з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО).

"Я думаю, що вони вчаться і тестують", - додав командувач.

Він припускає, що глушіння також може здійснюватися з кораблів у Балтійському морі.

"Росія продемонструвала свої можливості радіоелектронної боротьби не лише в Україні та країнах Балтії. Вони, безумовно, досить сильні в цьому", - заявив Херем.

Естонський генерал також виступив із застереженням щодо російської агресії. Свіжі розвіддані про здатність Росії виробляти боєприпаси та вербувати війська спонукали до переоцінки серед союзників по НАТО та серії попереджень щодо підготовки до довготривалого конфлікту, сказав він Bloomberg.

Збої у роботі GPS в Польщі та країнах Балтії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Польщі та Балтійському регіоні зафіксували масштабні збої в роботі систем GPS. Ймовірно, що це наслідок роботи в регіоні російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Польська радіостанція Radio Zet процитувала дані з сайту відстеження GPS-перешкод GPSJAM від 16 січня. Ті свідчили про безпрецедентно високий рівень глушіння GPS у північній і східній Польщі, включно з Варшавою та на півдні до міста Лодзь.

Ці дані також демонструють аналогічні високі рівні перешкод GPS у південній частині Балтійського моря та північно-західній і центральній Польщі в період між 25-27 грудня 2023 року та 10 січня 2024 року. Польські ЗМІ вважають, що збої в грудні могли бути викликані невідомими військовими навчаннями НАТО в Балтійському регіоні або з нещодавніми випробуваннями РЕБ у Калінінградській області РФ.

З початку повномасштабної війни Росія використовує системи глушіння, щоб заблокувати українським силам доступ до комерційних супутників Starlink.

Росіяни прикріплюють до своїх танків засоби, щоб створювати перешкоди супутниковим сигналам і порушувати роботу безпілотних літальних апаратів, глушити українські бомби з GPS-наведенням і українські дрони, змушуючи українських операторів підходити ближче до своїх цілей на лінії фронту.

За словами аналітиків, хоча російське глушіння стає дедалі ефективнішим у знищенні найсучасніших озброєнь України, спроби Росії перекрити Україні доступ до супутників Starlink наразі провалилися.

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