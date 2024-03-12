Транспортні засоби. на постачання яких встановлені обмеження, можуть потрапляти до РФ через треті країни.

Британські автовиробники продовжують продавати в Росію, яку покидають західні компанії, розкішні автомобілі на сотні мільйонів фунтів стерлінгів навіть після вторгнення в Україну та запровадження санкцій. Транспортні засоби експортують опосередковано через країни колишнього Радянського Союзу. Про це свідчить аналіз Sky News, що базується на офіційних торгових даних HMRC.

Водночас зазначається, що прямий британський експорт автомобілів до Росії впав до нуля з 2022 року. Однак спостерігається збільшення експорту до сусідніх з Росією країн, насамперед Азербайджану. Так, у минулому році Великобританія експортувала до Азербайджану автомобілів на суму 273 млн фунтів стерлінгів, що на 1,86% більше, ніж за п'ятирічний період до вторгнення.

"Зростання експорту до Азербайджану не лише безпрецедентне, але й аналогічне річному експорту автомобілів до Росії за два роки до запровадження санкцій, який в середньому становив 330 млн фунтів стерлінгів", – пише видання.

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Дані ООН з міжнародної торгівлі показують, що разом із безпрецедентним зростанням експорту автомобілів з Британії до Азербайджану зафіксовано безпрецедентне зростання експорту автомобілів з цієї країни до Росії.

Джерел Sky також розповіли, що російські покупці німецьких автомобілів в основному відправляють їх через Киргизстан, для британських автомобілів вони вважають за краще використовувати Азербайджан як маршрут.

За словами журналістів, неможливо відстежити кожну британську партію після того, як вона покинула порт, особливо після того, як вона прибула до третьої країни. Однак уряд стурбований цією сірою зоною, через яку товари можуть надходити до Росії.

Автомобілі є одним з предметів, заборонених до ввезення в Росію в рамках так званого режиму санкцій "подвійного використання". Існує конкретна заборона на продаж розкішних автомобілів – від 42 000 фунтів стерлінгів.

Середня вартість британських автомобілів, експортованих до Азербайджану, становила понад 100 000 фунтів стерлінгів, що свідчить про те, що це були переважно або виключно розкішні автомобілі.

Водночас британські виробники заявляють, що дотримуються санкцій і не продають заборонені авто в РФ.

"Якщо будь-який новий автомобіль Rolls-Royce був імпортований в Росію з кінця лютого 2022 року, це було зроблено без відома або підтримки Rolls-Royce Motor Cars", – підкреслили в компанії. Представник Bentley також вказав на дотримання санкцій.

Журналісти додали, що найчастіше товари до Азербайджану експортуються через порт Брістоль. За два роки після вторгнення експорт зріс до понад 100 млн фунтів стерлінгів на рік.

Як РФ отримує підсанкційні товари

Росія знайшла лазівки для імпорту не тільки заборонених авто. Спецслужби Литви заявляють, що деякі компанії, які працюють у Литві, намагаються організувати експорт обладнання, технологій та інших заборонених товарів до РФ.

Також з Британії до Росії надходять інші товари, включно з обладнанням для безпілотників і важкої техніки. Надсилаються до таких країн, як Киргизстан, Вірменія та Узбекистан, а потім переміщуються до РФ.

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