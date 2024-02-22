Товари подвійного призначення потрапляють в Росію через треті країни.

Предмети, включно з обладнанням для безпілотників і важкої техніки, надсилаються з Великобританії до таких країн, як Киргизстан, Вірменія та Узбекистан, а потім переміщуються до Росії, пише Sky News с посиланням на аналіз даних.

Зазначається, що британські компанії експортують на сотні мільйонів фунтів обладнання та машини, які майже напевно потрапляють до Росії, підриваючи офіційний режим санкцій і зміцнюючи військову машину Володимира Путіна.

Йдеться про обладнання для дронів, оптичні прилади та важку техніку, відправляються до країн Кавказу та Центральної Азії, звідки їх направляють в РФ.

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Аналіз видання показує, що британський експорт до чотирьох держав Кавказу та Центральної Азії товарів, які, як було задокументовано, використовувалися для вбивства українських громадян, зріс більш ніж на 500% з початку війни.

Найбільшою категорією товарів, які відправляються до цих чотирьох країн, були "частини літаків, гелікоптерів або безпілотних літальних апаратів" – обладнання, яке можна використовувати для виробництва безпілотників та іншої авіаційної техніки. Британські компанії експортували цих товарів на суму 6 мільйонів фунтів стерлінгів до чотирьох країн.

"Цифри показують, що, незважаючи на різке скорочення потоку товарів до Росії після введення торговельних санкцій після її вторгнення в Україну два роки тому, великі обсяги чутливих британських товарів "подвійного використання" все ще знаходять шлях до Москви. Аналіз підкреслює масштаб участі Великобританії в тіньовій економіці, яка допомагає російській армії постачати деталі та обладнання для зброї", – йдеться у статті.

За словами авторів, офіційно потоки британських товарів до самої Росії впали на 74% з початку війни після введення санкцій. Однак уважніше вивчення торговельної статистики Великобританії відкриває альтернативну призму. У той час як британський експорт до Росії різко впав, британський експорт до низки колишніх радянських сателітів зріс безпрецедентними темпами.

Водночас у Євросоюзу є список із 45 категорій товарів – "предметів високого пріоритету" – які були знайдені в залишках російської зброї на полі битви в Україні.

"Трагедія полягає в тому, що кожного разу, коли українці розбирають безпілотник, крилату ракету чи комунікаційне обладнання, до якого вони потрапляють, у цьому обладнанні є компоненти, які надходять із ЄС, які надходять із Великої Британії та надходять із США, і випускаються з лютого 2022 року. Тож це свіжий експорт, це не застарілий", – пише видання.

Російський ВПК

Керівництво Європейського Союзу повідомило державам-членам, що Об'єднані Арабські Емірати погодилися обмежити реекспорт до Росії товарів подвійного призначення, що використовуються у військових цілях в Україні.

Водночас Російська Федерація збільшує імпорт критично важливих мікросхем для війни проти України. Близько 98% транзисторів, мікрочіпів та більш спеціалізованих мікропроцесорів проходять через треті країни до Росії. Роком раніше цей показник дорівнював 54%. Зараз ця електроніка з’являється у військовій техніці, починаючи від ракет "Калібр" і закінчуючи танками Т-72.

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