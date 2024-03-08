Спецслужби Литви заявляють, що деякі компанії, які працюють у Литві, намагаються організувати експорт обладнання, технологій та інших заборонених товарів до Росії.

Компанії, які працюють у Литві, організовують експорт до Росії обладнання, технологій та інших підсанкційних товарів. Вони роблять це, усвідомлюючи, що порушують закон і допомагають Росії у війні, пише Rzeczpospolita з посиланням на висновки звіту спецслужб Литви.

"Росія докладає багато зусиль, щоб обійти міжнародні санкції. Вона систематично розширює мережу компаній, які допомагають уникнути міжнародних обмежень. Російські компанії-посередники шукають різні шляхи отримання необхідного обладнання", – йдеться в документі.

Зазначається, що Росія розробляє нові схеми обходу санкцій, до яких також залучені російські спецслужби. А також використовує зв'язки з компаніями, які працюють в Євросоюзі, і залучає до співпраці громадян Росії та Білорусі.

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"Деякі компанії, які працюють у Литві, чітко розуміючи, що допомагають російським структурам уникнути санкцій, продовжують з ними співпрацювати та намагаються організувати експорт обладнання, технологій та інших заборонених товарів до Росії. Російські структури зазвичай залучають компанії в Литві, якими керують громадяни Росії та Білорусі, які тривалий час працюють тут, щоб обійти санкції. Багато з них надають послуги складського, транспортного та митного оформлення", – йдеться у публікації.

Вказано, що більшість громадян Росії та Білорусі, які ведуть бізнес у Литві, пов’язаний зі схемами ухилення від санкцій, мають прямі бізнес-зв’язки з цими країнами. Їх компанії, створені в цих країнах, закуповують обладнання західного виробництва та постачають його на російські чи білоруські підприємства, установи та наукові інститути, що працюють у стратегічних галузях.

Деякі компанії, якими керують білоруські громадяни в Литві, також діяли в інтересах суб’єктів з Росії, намагаючись забезпечити їх технікою для модернізації збройних сил і отримати фінансування від компаній, пов’язаних з російською збройною промисловістю.

За даними литовської розвідки, серед громадяни РФ, чиї компанії в Литві пов’язані зі схемами ухилення від санкцій, у деяких випадках контактують з впливовими людьми в Росії, які самі або їхні компанії підпадають під санкції ЄС або США.

Однак для протидії такому "бізнесу" потрібен час. Щоб позбавити компанію-порушницю санкцій можливості підтримувати Росію, як правило, потрібен суд або спеціальна постанова уряду Литви, йдеться в публікації.

Обхід санкцій проти РФ

Раніше УНІАН писав, що дві компанії з Фінляндії підозрюють в експорті до Росії продукції, що підпадає під санкції ЄС, на суму понад €3 млн. Мова, зокрема, йде про майже 3500 дронів.

РФ навчилась обходити санкції для випуску зброї, отримує деталі з низки країн. Що стосується країн, в яких продають та відвантажують компоненти, то Китай і Гонконг є домінуючими постачальниками. Росії вдалося перенаправити ланцюги поставок. Іншими провідними каналами є Туреччина та ОАЕ.

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