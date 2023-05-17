Наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття.

З понеділка, 22 травня, заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде заборонено.

Відповідне рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомляє КМДА, зазнашивши при цьму, що йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

В КМДА додали, що контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто забезпечуватиме Північне Київське теруправління Національної гвардії спільно з управліннями патрульною поліції Києва та області.

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Також повідомляється, що Рада оборони Києва ухвалила рішення, згідно з яким з 22 травня наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття.

"У разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху. Водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо. Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції у місті Києві", - поінформували в КМДА.

Столичний транспорт під час тривоги

1 серпня 2022 року Рада оборони міста Києва ухвалила рішення про те, що наземний громадський транспорт буде зупинятися на час повітряної тривоги, щоб пасажири залишили салон і пройшли в найближче укриття.

12 серпня 2022 року на засіданні транспортної комісії Київради розглянули і підтримали петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.

29 серпня 2022 року мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію про скасування примусової зупинки громадського транспорту у столиці під час повітряної тривоги. Пропозицію киян відхилили.

21 квітня 2023 року директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук заявив про те, що у Києві поліція зупинятиме маршрутки з пасажирами під час тривоги. Під час тривоги у Києві перевізники мають висаджувати пасажирів.

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