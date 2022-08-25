Тепер рішення за Радою оборони Києва, куди, крім мера, входять також його заступники, очільники райдержадміністрацій.

На засіданні транспортної комісії Київради розглянули та підтримали петицію щодо скасування зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.

Про це повідомила депутатка міськради Ксенія Семенова.

За її словами, автор петиції Олександр Гречко під час своєї доповіді виявив, що жоден із присутніх, крім нього, не користується громадським транспортом. Принаймні, тільки Гречко цього дня приїхав на ньому на засідання.

Семенова наголошує, що рішення про зупинку транспорту під час тривог не працює, а його ухвалення — це спроба зняти із себе відповідальність.

"Своїм рішенням КМДА вбила громадський транспорт. Він і до того був слабким місцем Києва. А тепер і геть все сумно. Рада безпеки міста (КМДА), не маючи жодних об‘єктивних даних і аналітики, хоче таким рішенням зняти із себе відповідальність за смерті людей", - написала вона.

Комісія петицію підтримала і передала на розгляд міському голові Віталію Кличку. Тепер рішення за Радою оборони Києва, куди, крім мера, входять також його заступники, очільники райдержадміністрацій, керівники столичних управлінь СБУ, прокуратури, рятувальники та поліція.

Нагадаємо, що з 1 серпня наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги, аби пасажири залишили салон та пройшли до найближчого укриття.

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