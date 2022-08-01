Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.

Наземний громадський транспорт в Києві, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до правил дорожнього руху.

Як повідомили в Київській міській адміністрації, відповідне рішення Ради оборони міста Києва діятиме відсьогодні.

"Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття. Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу", - йдеться у повідомленні.

Як писав УНІАН, раніше в КМДА повідомили, що у столиці демонтують МАФи, що перешкоджають доступу до станцій метрополітену як укриттів.

На початку липня у застосунку "Київ Цифровий" з’явився сервіс руху міського транспорту. За допомогою нового сервісу можна, зокрема, знаходити потрібні зупинки та маршрути; моніторити рух транспорту на карті; переглядати час прибуття транспорту на зупинку; дізнаватися про пересадки на інший транспорт на зупинках.

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