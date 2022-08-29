Петицію підтримали 6 тисяч киян і депутати транспортної комісії Київради

Мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію про скасування примусової зупинці громадського транспорту у столиці під час повітряної тривоги. Пропозицію киян відхилили.

Про це повідомила співзасновник ініціативи"пасажири Києва" Олександр Гречко у Facebook.

Він зазначив, що петицію підтримали 6 тисяч киян і депутати транспортної комісії Київради. При цьому Віталі Кличко, який є головою Ради оборони Києва, дав відписку, "якщо коротко пояснити відповідь, то "ваша петиція - Раді оборони Києва не указ", вони хочуть і приймають".

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Гречко вказав, що Київ і кияни вже втратили мінімум 180 мільйонів гривень через сумарну 21 годину зупинок комунального транспорту з початку серпня.

"Уточнення Кличка, що кияни не понесли ніяких додаткових витрат, тому що можуть сісти на комунальний транспорт з тим же квитком після відбою тривоги, відірване від реальності. Слухняно чекають відбою тривоги одиниці платних пасажирів або просто пільговики. Всі, хто цінує свій час, після зупинки комунального транспорту моментально пересідають в маршрутку або таксі. Їм їздити можна, тому що вони броньовані і ракети в них ну точно не потраплять", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Гречко вказав, що громадська ініціатива "пасажири Києва" вже підготувала проект рішення Київради і заручилася підтримкою депутатів Київради, які розуміють дурість зупинки транспорту під час тривог і бажають винести документ на голосування.

Як раніше повідомляв УНІАН, Рада оборони міста Києва ухвалила рішення, що з 1 серпня наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги, щоб пасажири покинули салон і пройшли в найближче укриття.

На засіданні транспортної комісії Київради розглянули та підтримали петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог.

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