Ryanair найняв пілотів і членів екіпажу, які очікують на відновлення роботи компанії в Україні.

Головний виконавчий директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лірі заявив, що авіаперевізник готовий швидко відновити роботу в Україні після завершення бойових дій і відкриття повітряного простору над країною.

Як пише Bloomberg, Ryanair найняв близько 60 українських пілотів і близько 80 членів екіпажу, які в основному знаходяться на базах у Польщі в очікуванні відкриття ринку.

За словами О'Лірі, авіакомпанія планує створити 30 маршрутів і розгорнути кілька баз у країні протягом 12 місяців після повернення.

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"Ми могли б полетіти туди приблизно за два тижні. Ми активно шукаємо способи та шукаємо, куди ми можемо повернутися в Україні", – сказав О'Лірі.

Він переконаний, що відбудова України надасть величезну можливість для європейського бізнесу і авіація відіграватиме ключову роль.

"Росіяни, ймовірно, підірвуть дороги та мости на виїзді", – каже він, додаючи, що літаки стануть ключовим способом пересування.

До вторгнення Росії в Україну та подальшого закриття повітряного простору країни Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку. Тепер перевізник, як каже гендиректор, буде прагнути отримати першість.

Відкриття авіапростору над Україною - що треба знати

Напередодні Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol) у звіті заявила, що обмеження на польоти цивільної авіації в повітряному просторі України, Молдови, Білорусі та Росії, ймовірно, діятимуть до 2029 року. Песимістичний прогноз розпалив дискусію щодо відкриття неба над Україною, закритого через повномасштабну війну, розв’язану Росією.

Експерти наголошували, що наразі "Украерорух" не може дати чітких прогнозів щодо того, що відбуватиметься з повітряним простором. В ДП натомість запевнили, що український повітряний простір буде відкрито відразу після перемоги України.

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